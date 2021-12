Aereo si schianta danneggiando una casa, un’auto e abbattendo le linee elettriche: quattro morti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Disastroso incidente Aereo negli Stati Uniti: pilota e occupanti sono morti nello schianto di un Learjet precipitato per ragioni ancora da chiarire quattro morti. È il disastroso bilancio del drammatico incidente Aereo avvenuto nella serata di lunedì nel sud della California. Il disastro si è verificato nella zona di El Cajon, nella contea di San L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Disastroso incidentenegli Stati Uniti: pilota e occupanti sononello schianto di un Learjet precipitato per ragioni ancora da chiarire. È il disastroso bilancio del drammatico incidenteavvenuto nella serata di lunedì nel sud della California. Il disastro si è verificato nella zona di El Cajon, nella contea di San L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Nell'aereo che si schianta che è la nostra società malata, l'autogovernante si mette prima la maschera dell'ossigeno,… - Crudeli45198835 : Nell'aereo che si schianta che è la nostra società malata, l'autogovernante si mette prima la maschera dell'ossigen… - BreakingItalyNe : USA: Piccolo aereo si schianta in un quartiere residenziale vicino a El Cajon nella contea di San Diego nello stato… - arrostello : @ricpuglisi Definire „ossessionati“ sarebbe necessario. Per me preoccuparsi di una malattia che uccide ogni giorno,… - IlaDib04 : @onedmalikhugg Noemi sono disposta a prendere un aereo che schianta per perdere la memoria Poi vado in un bar e mi… -