(Di mercoledì 29 dicembre 2021), come del resto tutti i Comuni della Sicilia, sta assistendo in questi ultimi giorni a una netta impennata dei. Sarebbero un’ottantina quelli certificati dall’azienda sanitaria anche se il timore è che possano essere più numerosi vista la corsa al tampone. Se i numeri possembrare allarmanti, però vi è dar fare almeno una (live.it)

Advertising

monrealeatoday : A Monreale aumentano i contagi ma 'ci sono zero cittadini ricoverati' - - infoitinterno : Aumentano i casi Covid, chiude il Presepe vivente a Monreale - monrealeatoday : Aumentano i casi Covi, chiude il Presepe vivente a Monreale - -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale aumentano

MonrealeLive

nel 2022 aumenterà il costo di costruzione degli edifici residenziali. Si legge in una determina dirigenziale firmata dal dirigente dell'Area Gestione del Territorio, Maurizio Busacca. ...nel 2022 aumenterà il costo di costruzione degli edifici residenziali. Si legge in una determina dirigenziale firmata dal dirigente dell'Area Gestione del Territorio, Maurizio Busacca. ...Il presidente della Regione: "I nostri hub stanno lavorando con la possibilità di immunizzare quante più persone possibili" ...La decisione, come si legge in una breve nota, arriva a causa dell’impennata di cadi covid non solo a Monreale ma in tutto la Sicilia. Un gesto di responsabilità dunque, a tutela della salute pubblica ...