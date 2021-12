Uomini e Donne: ex cavaliere convola a nozze (Di martedì 28 dicembre 2021) Nicola Mazzitelli, che il pubblico ha conosciuto grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, presto convolerà a nozze. Ad avergli rubato il cuore è stata Emily Tomasi, di ben 18 anni in meno di lui. Ma chi è la ragazza? E quando si sposseranno i due? Nella passata stagione di Uomini e Donne uno dei cavalieri che più si è fatto notare è sicuramente Nicola Mazzitelli. L’uomo, però, non era riuscito a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi e così era uscito dal programma, con la speranza di trovare la donna della sua vita lontano dai riflettori. In effetti lui stesso aveva raccontato che gli sarebbe piaciuto conoscere Ida Platano ma di aver capito da subito di non poter avere speranze. “L’ho cercata ma non l’ho mai trovata. Resta una bella donna ma ora sono fidanzato e ho occhi solo per lei”. aveva ammesso. Eh ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 dicembre 2021) Nicola Mazzitelli, che il pubblico ha conosciuto grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, presto convolerà a. Ad avergli rubato il cuore è stata Emily Tomasi, di ben 18 anni in meno di lui. Ma chi è la ragazza? E quando si sposseranno i due? Nella passata stagione diuno dei cavalieri che più si è fatto notare è sicuramente Nicola Mazzitelli. L’uomo, però, non era riuscito a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi e così era uscito dal programma, con la speranza di trovare la donna della sua vita lontano dai riflettori. In effetti lui stesso aveva raccontato che gli sarebbe piaciuto conoscere Ida Platano ma di aver capito da subito di non poter avere speranze. “L’ho cercata ma non l’ho mai trovata. Resta una bella donna ma ora sono fidanzato e ho occhi solo per lei”. aveva ammesso. Eh ...

