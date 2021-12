Truffa “Lazio Christmas”, finto sms con buoni spesa (Di martedì 28 dicembre 2021) stata denominata Truffa “Lazio Christmas” ed è il messaggio che sta arrivando a moltissimi cittadini da un numero che sembra essere quello ufficiale per le prenotazioni dei vaccini proprio della Regione Lazio. Nuovo pericolo e nuova Truffa, stavolta un inganno che sfrutta il numero di prenotazione della vaccinazione contro il covid-19 per i residenti nel L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 dicembre 2021) stata denominata” ed è il messaggio che sta arrivando a moltissimi cittadini da un numero che sembra essere quello ufficiale per le prenotazioni dei vaccini proprio della Regione. Nuovo pericolo e nuova, stavolta un inganno che sfrutta il numero di prenotazione della vaccinazione contro il covid-19 per i residenti nel L'articolo proviene da Consumatore.com.

