Tassi d’interesse. Indici ai minimi (Di martedì 28 dicembre 2021) -28.12.21- RATE MOLTO CONVENIENTI ANCHE PER IL 2022 In un contesto macroeconomico che vede un aumento delle stime dell’inflazione per i prossimi mesi, tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria che ha impattato in maniera importante sul PIL europeo, la Bce continua a manifestare la propria volontà di contenere i Tassi di interesse agli attuali livelli seppur, col prossimo anno, verranno gradualmente ridotte le misure a sostegno dell’economia europea che erano state in precedenza adottate dalla stessa Bce (“PEPP”). “Attualmente la forte liquidità di cui godono gli istituti di credito sta portando ad un allineamento dell’offerta bancaria su spread abbastanza contenuti. Riteniamo – afferma Renato Landoni, Presidente Kìron Partner SpA – però che nel prossimo futuro si possa determinare un leggero aumento dei Tassi di interesse. I ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021) -28.12.21- RATE MOLTO CONVENIENTI ANCHE PER IL 2022 In un contesto macroeconomico che vede un aumento delle stime dell’inflazione per i prossimi mesi, tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria che ha impattato in maniera importante sul PIL europeo, la Bce continua a manifestare la propria volontà di contenere idi interesse agli attuali livelli seppur, col prossimo anno, verranno gradualmente ridotte le misure a sostegno dell’economia europea che erano state in precedenza adottate dalla stessa Bce (“PEPP”). “Attualmente la forte liquidità di cui godono gli istituti di credito sta portando ad un allineamento dell’offerta bancaria su spread abbastanza contenuti. Riteniamo – afferma Renato Landoni, Presidente Kìron Partner SpA – però che nel prossimo futuro si possa determinare un leggero aumento deidi interesse. I ...

Advertising

AndreCardi : @EmanueleTerrac8 Lo stesso Stato presta soldi ai cittadini, può emettere titoli, aumentare o diminuire tassi d'inte… - StranoAlex : @_DAGOSPIA_ Che i tassi d'interesse schizzerannp in alto e basteranno a malapena per pagare il debito... - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Erdogan usa slogan religiosi per opporsi alle regole tradizionali dell’economia come l'aumento dei tassi d'interesse. Una… - OGiannino : RT @ilfoglio_it: Erdogan usa slogan religiosi per opporsi alle regole tradizionali dell’economia come l'aumento dei tassi d'interesse. Una… - ilfoglio_it : Erdogan usa slogan religiosi per opporsi alle regole tradizionali dell’economia come l'aumento dei tassi d'interess… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassi d’interesse Tassi d'interesse: indici ai minimi (Report) Monitorimmobiliare.it