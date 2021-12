Spezia, due nomi pronti per il post Thiago Motta dovesse fallire contro l’Hellas Verona (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Aleggiano ancora dubbi su Thiago Motta, per la conferma c’è fino alla sfida contro l’Hellas Verona, ma restano in lizza due nomi per sostituirlo Thiago Motta dovrebbe essere confermato come allenatore dello Spezia. Secondo l’ANSA, il tecnico avrebbe incassato la fiducia della società ad interim. Il tecnico sarà in panchina al rientro in campo contro l’Hellas Verona. Circolano, però, anche due nomi pronti a sostituirlo in caso di passo falso. Rolando Maran e Davide Nicola, sarebbero i due allenatori osservati dalla società ligure. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Aleggiano ancora dubbi su, per la conferma c’è fino alla sfida, ma restano in lizza dueper sostituirlodovrebbe essere confermato come allenatore dello. Secondo l’ANSA, il tecnico avrebbe incassato la fiducia della società ad interim. Il tecnico sarà in panchina al rientro in campo. Circolano, però, anche duea sostituirlo in caso di passo falso. Rolando Maran e Davide Nicola, sarebbero i due allenatori osservati dalla società ligure. L'articolo proviene da Calcio News 24.

