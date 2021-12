Southampton-Tottenham 1-1 | Conte | “Dobbiamo essere molto delusi”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Antonioha parlato in conferenza stampa dopo1-1, sfida valida per la ventesima giornata della Premier League 2021/2022. Queste le sue dichiarazioni: “perchè queste situazioni vanno sfruttatemeglio rispetto a quanto abbiamo fatto noi. Portiamo a casa un pareggio e io e i giocatori. Avevamo una buona occasione da sfruttare per vincere una partita contro una squadrafisica e se con ilnon giochi sempre con la stessa intensità, rischi anche di perdere. Lascio agli arbitri e agli addetti alla Var le decisioni, non mi esprimo su queste situazioni, credo non sia giusto farlo”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague | #SouthamptonTottenham 1-1, le parole di Antonio #Conte: 'Dobbiamo essere molto delusi' - tcm24com : Frena il Tottenham, in casa del Southampton finisce 1-1 #Tottenham #Southampton #PremierLeague - zazoomblog : Il Tottenham di Conte si ferma col Southampton. Il West Ham ne fa 4 a Ranieri - #Tottenham #Conte #ferma… - sportli26181512 : Southampton-Tottenham 1-1: video, gol e highlights: Conte resta imbattuto in Premier dal suo arrivo, ma viene ferma… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Si ferma il Tottenham di Conte: 1-1 con il Southampton. Il West Ham ne fa 4 a Ranieri #PremierLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Southampton Tottenham

La sintesi del pareggio 1 - 1 tra: gol di Ward - Prowse al 25' e replica di Kane su rigore al 41'.Ilnon passa a. In un match valido per la 20esima giornata di Premier League (al momento due le gare rinviate per Covid: Arsenal - Wolverhampton e Leeds - Aston villa), la squadra ...Antonio Conte, allenatore del Tottenham, parla in conferenza stampa al termine della sfida contro il Southampton terminata 1-1.Il Tottenham non passa a Southampton. In un match valido per la 20esima giornata di Premier League (al momento due le gare rinviate per Covid: Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston villa), la squadra di ...