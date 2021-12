(Di martedì 28 dicembre 2021) Fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) lesono diventate obbligatorie in cinema, teatri, sale da concerto e musei. Nonché su tutti mezzi di trasporto pubblici come treni, aerei, navi, pullman, metro, tram e autobus.

Advertising

HulkIlGiusto : Alla fine questo virus è sempre stato complice di un grande business, per pochi d'accordo ma questi di soldi ne han… - SaCe86 : Scatta la corsa alle mascherine Ffp2, dove si comprano e quanto costano @sole24ore - Moixus1970 : RT @sole24ore: Scatta la corsa alle mascherine Ffp2, dove si comprano e quanto costano - msn_italia : Scatta la corsa alle Ffp2, dove si comprano e quanto costano - sole24ore : Scatta la corsa alle mascherine Ffp2, dove si comprano e quanto costano -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta corsa

Il Sole 24 ORE

... 'fuoco amico' per il Quirinale: Bossi e Urbani scartano il Cav dallaal Colle La mossa di Draghi agita il centrodestra, tra i partitiil gioco del cerino La candidatura di Draghi al ......i partitiil gioco del cerino Draghi lancia la sfida: "Voglio il Quirinale", e i partiti vanno nel panico Berlusconi, 'fuoco amico' per il Quirinale: Bossi e Urbani scartano il Cav dalla...E’ lo scatto che fa impazzire i social e che entra nei cuori degli italiani, che immediatamente corrono a quel lontano 1982 quando Sandro Pertini si alzò in piedi per festeggiare l’Italia campione del ...È psicosi Omicron nel Paese, con un vero e proprio assalto alle farmacie per i tamponi rapidi e l’acquisto dei self-testing. 'Stavo facendo i tamponi - ricorda il farmacista, 41 anni, intervistato dal ...