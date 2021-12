Salernitana, team manager Avallone: “Speriamo nella svolta entro fine anno” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Ci auguriamo che entro la fine dell’anno ci possa essere questo importante annuncio di una nuova proprietà”. E’ questo l’auspicio a Ottochannel 696 del team manager della Salernitana, Salvatore Avallone, che spera così che in extremis, a tre giorni dalla scadenza della deadline, possa arrivare l’offerta risolutrice con l’accettazione da parte dei trustee: “C’è bisogno di una svolta societaria per poter programmare un futuro sempre più importante per per la città di Salerno e per la propria squadra. Mi auguro che entro la fine dell’anno ci possa essere questa svolta che possa ridare slancio a quella che secondo me è una piazza importante, che merita di raccogliere ancora soddisfazioni ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) “Ci auguriamo cheladell’ci possa essere questo importante annuncio di una nuova proprietà”. E’ questo l’auspicio a Ottochannel 696 deldella, Salvatore, che spera così che in extremis, a tre giorni dalla scadenza della deadline, possa arrivare l’offerta risolutrice con l’accettazione da parte dei trustee: “C’è bisogno di unasocietaria per poter programmare un futuro sempre più importante per per la città di Salerno e per la propria squadra. Mi auguro cheladell’ci possa essere questache possa ridare slancio a quella che secondo me è una piazza importante, che merita di raccogliere ancora soddisfazioni ...

