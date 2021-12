Recovery plan, Openpolis: 'Secondo Draghi realizzati tutti i 51 obiettivi previsti per il 2021. Ma la relazione del governo lo sconfessa' (Di martedì 28 dicembre 2021) Il ministero conferma a Ilfattoquotidiano.it che la relazione è stata completata, ma del testo per ... La legge delega sulla disabilità non è ancora in Gazzetta ufficiale, come il piano di controllo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Il ministero conferma a Ilfattoquotidiano.it che laè stata completata, ma del testo per ... La legge delega sulla disabilità non è ancora in Gazzetta ufficiale, come il piano di controllo ...

Advertising

fattoquotidiano : Recovery plan, Openpolis: “Secondo Draghi realizzati tutti i 51 obiettivi previsti per il 2021. Ma la relazione del… - domenicabestial : RT @francotaratufo2: 'Il rischio di confondere i desideri con la realtà' Recovery plan, Openpolis: “Secondo #Draghi realizzati tutti i 51 o… - LuigiAssecasa : RT @Etruria72: Recovery plan, Openpolis: “Secondo Draghi realizzati tutti i 51 obiettivi previsti per il 2021. Ma la relazione del governo… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Recovery plan, Openpolis: “Secondo Draghi realizzati tutti i 51 obiettivi previsti per il 2021. Ma la relazione del go… - giuno55 : Recovery plan, Openpolis: “Secondo Draghi realizzati tutti i 51 obiettivi previsti per il 2021. Ma la relazione del… -