Piccola e stilosa: la borsa di Belén Rodriguez è un must have di stagione (Di martedì 28 dicembre 2021) Lontano dai pettegolezzi, che la vorrebbero al capolinea con Antonino Spinalbese, Belén Rodriguez sta passando le sue vacanze natalizie in montagna, in compagnia della sua bambina e dei suoi familiari più stretti. Complice il clima di festa e un po’ di vanità, che non guasta mai, la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti con un accessorio tra i più iconici di sempre, naturalmente Chanel. Vi raccomandiamo... Le scarpe perfette per l'inverno 2021/2022? Gli anfibi di Belen Rodriguez Non che abbia bisogno di grandi presentazioni, ma la borsa che Belén Rodriguez ha sfoggiato sul social va annunciata con un certo savoir faire. Si tratta infatti di un modello storico della maison francese, una Chanel ... Leggi su diredonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Lontano dai pettegolezzi, che la vorrebbero al capolinea con Antonino Spinalbese,sta passando le sue vacanze natalizie in montagna, in compagnia della sua bambina e dei suoi familiari più stretti. Complice il clima di festa e un po’ di vanità, che non guasta mai, la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti con un accessorio tra i più iconici di sempre, naturalmente Chanel. Vi raccomandiamo... Le scarpe perfette per l'inverno 2021/2022? Gli anfibi di BelenNon che abbia bisogno di grandi presentazioni, ma lacheha sfoggiato sul social va annunciata con un certo savoir faire. Si tratta infatti di un modello storico della maison francese, una Chanel ...

Advertising

infoitcultura : Piccola e stilosa: la borsa di Belén Rodriguez è un must have di stagione - luceecenere_ : Comunque ero stilosa da piccola poi non so cos'è successo -