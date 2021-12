Mascherine Ffp2 | farmacie e consumatori chiedono un calmiere Il governo latita

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 dicembre 2021) “Sì che siamo preoccupati. L’obbligo di mascherinasu bus e treni del trasporto pubblico determina un significativo aggravio economico per gli utenti meno abbienti. Una misura giusta per combattere il Covid, ma iniqua sul piano sociale”. Le parole del presidente di Eav, la partecipata regionale dei trasporti campani, colgono al meglio il disagio causato dalla recente decisione deldi introdurre l’obbligo di indossare lain alcuni luoghi e mezzi di trasporto. Perfinoe clienti, che si trovano d’accordo sul tema,un intervento per scongiurare le disuguaglianze. “Se il prezzo rimarrà sui 2 euro a dispositivo – avvertono da Altroconsumo – i costi li pagheranno le famiglie meno abbienti, e si metterà a rischio la salute di tutti. Perché per risparmiare molti potrebbero ...