(Di martedì 28 dicembre 2021) Cristianosi prepara a chiudere questo 2021 ”in bellezza”. Il cantante che sarà al fianco di Amadeus nel Capodanno diin diretta da Terni ha in serbo ”una sorpresa speciale” per il suo pubblico, rivela all’Adnkronos: ”Sono molto emozionato perché a mezzanotte potrò cantare per tutti fan di Raffaellala mia versione spagnola di ‘Forte forte forte’, il pezzo che ho scritto per lei”. Il brano checanterà metà in italiano e metà in spagnolo, spiega, ”è bellissimo e bbilissimo e sono sicuro che a Raffaella sarebbe piaciuto molto. Sono molto felice di poter fare questoa una donna con la quale avevo un legame speciale equale ero particolarmente affezionato. A mezzanotte – anticipa il cantante – mentre tutti balleranno ...

StraNotizie : Malgioglio: ''Nel veglione di Rai1 il mio omaggio alla Carrà'' - GaioSizzi : Bravo, Paolo. Più valido di Cicciolina quando disse che la zoccolaggine non è un esempio e di Malgioglio quando aff… -

Adnkronos

Cristiano Malgioglio si prepara a chiudere questo 2021 ''in bellezza''. Il cantante che sarà al fianco di Amadeus nel Capodanno di Rai1 in diretta da Terni ha in serbo ''una sorpresa speciale'' per il ...