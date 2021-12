Los Angeles | una 14enne uccisa per errore dalla polizia in un centro commerciale – il video

(Di martedì 28 dicembre 2021) Lo scorso 23 dicembre una ragazza di 14 anni ha perso la vita in una sparatoria all’interno di un, a Los. Valentina Orellana-Peralta è stata raggiunta da un proiettile mentre si trovava in un camerino. Nelle immagini del filmato rilasciato dal dipartimento di, si vede un uomo fuori controllo che si aggira all’interno del negozio e che con un lucchetto da bicicletta in mano si scaglia prima contro diverse persone e poi contro una donna. Poi arrivano le forze dell’ordine e lo uccidono. Solo in un secondo momento gli agenti si accorgono che uno dei proiettili ha trapassato il muro, colpendo la ragazza che si trovava nella stanza di prova. Michel Moore, capo delladi Los, ha commentato l’accaduto, scusandosi con la famiglia e promettendo ...

La polizia di Los Angeles ha diffuso un video dell'intervento al grande magazzino Burlington nel quale è rimasta involontariamente uccisa una 14enne per un proiettile ...
Los Angeles, 28 dic. (askanews) - La polizia di Los Angeles ha colpito per errore, uccidendola, una ragazzina di 14 anni che si trovava nel ...