Jeff Hardy: “So che prima o poi avrò un’altra (ultima) run con mio fratello” (Di martedì 28 dicembre 2021) Il licenziamento di Jeff Hardy è stato uno dei più clamorosi avvenuti quest’anno in casa WWE. Il più piccolo dei fratelli Hardy è da sempre un beniamino del pubblico e ha sempre dimostrato tutto il suo amore per la disciplina. Ovviamente gli anni passano ma Jeff non ha assolutamente voglia di concludere la sua onorata carriera in queste condizioni. In un recente podcast ha rinnovato ancora una volta la sua immensa voglia di condividere il ring con suo fratello Matt per un’altra run, forse l’ultima della sua carriera. Vivere di emozioni… “Penso seriamente che ci sarà una reunion degli Hardy Boyz. La cosa eccitante di tutto ciò e che… avverrà in WWE o in AEW? Credo che avremo ancora un’altra run. Non lo so con certezza, ma ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 dicembre 2021) Il licenziamento diè stato uno dei più clamorosi avvenuti quest’anno in casa WWE. Il più piccolo dei fratelliè da sempre un beniamino del pubblico e ha sempre dimostrato tutto il suo amore per la disciplina. Ovviamente gli anni passano manon ha assolutamente voglia di concludere la sua onorata carriera in queste condizioni. In un recente podcast ha rinnovato ancora una volta la sua immensa voglia di condividere il ring con suoMatt perrun, forse l’della sua carriera. Vivere di emozioni… “Penso seriamente che ci sarà una reunion degliBoyz. La cosa eccitante di tutto ciò e che… avverrà in WWE o in AEW? Credo che avremo ancorarun. Non lo so con certezza, ma ...

