Il tetto di contanti scende a 1000€ dal primo gennaio

A rivelare che dal primo gennaio il tetto scenderà da 2000 a 1000 euro per i contanti è la nuova legge di Bilancio 2020. Il tetto di contanti scenda a 1000€ dal primo gennaio "Dal primo gennaio il tetto sul contante scende a 1.000 euro. Ora ci saranno quelli che dicono che gli anziani non potranno piu' andare a far spesa al mercato (con solo 1.000 euro?). Non sarà la mossa decisiva per ridurre l'evasione fiscale, ma è un segnale positivo". A scriverlo Carlo Cottarelli, il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica, come riporta Agi. Infatti come rivelano i nuovi paletti per i pagamenti in ...

