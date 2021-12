Il difensore del Gladbach non rinnova: l’Inter ci prova (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Da tempo nei radar nerazzurri, Matthias Ginter ha ufficializzato l’addio al Borussia MönchenGladbach. L’annuncio, arrivato tramite un post pubblicato dal difensore su Instagram, rende noto che il giocatore non rinnoverà con il club tedesco, da cui si separerà al termine della stagione in corso. Ginter, Borussia MönchenGladbach, calciomercato Interl’InterESSE DELl’Inter “Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. È molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale (…)” si legge sul profilo social del classe ’94, che si dice pronto ad intraprendere una nuova avventura, magari proprio in Italia. l’Inter ha infatti individuato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Da tempo nei radar nerazzurri, Matthias Ginter ha ufficializzato l’addio al Borussia Mönchen. L’annuncio, arrivato tramite un post pubblicato dalsu Instagram, rende noto che il giocatore non rinnoverà con il club tedesco, da cui si separerà al termine della stagione in corso. Ginter, Borussia Mönchen, calciomercato InterESSE DEL“Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. È molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale (…)” si legge sul profilo social del classe ’94, che si dice pronto ad intraprendere una nuova avventura, magari proprio in Italia.ha infatti individuato ...

Advertising

juventusfc : Il miglior difensore del 2021 è lui. S-U-P-E-R @bonucci_leo19 ?? #GlobeSoccerAwards2021 - juventusfc : Essere un campione. Essere il miglior difensore del mondo, secondo i #GlobeSoccerAwards2021. Essere un esempio pe… - OptaPaolo : 7 - Theo Hernández ha fornito cinque assist in questo campionato, più di ogni altro difensore. Più in generale è il… - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Atalanta: Lovato va al Cagliari Formula è quella del prestito, il difensore è già in Sardegna - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta: Lovato va al Cagliari Formula è quella del prestito, il difensore è già in Sardegna -