Gualtieri | Roma è più pulita | evitata crisi certa rifiuti

"Facciamo il bilancio del nostro piano di pulizia straordinaria. Ci sono tangibili miglioramenti in città, anche se restano criticità in diverse zone. Roma è più pulita di come l'abbiamo trovata, non ...

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, Gualtieri prometteva la “pulizia entro Natale”: l’immondizia è sparita solo dal centro, in periferia… - fattoquotidiano : Sono lontani i tempi in cui l’ultimo sindaco di Roma in quota Pd, Ignazio Marino, annunciava una rimodulazione ragi… - fattoquotidiano : Rifiuti Roma, Gualtieri ammette il fallimento del piano straordinario: “Restano criticità in alcune zone, la città… - cocchi2a : RT @Patty66509580: Il piano di Gualtieri è stato un fiasco. A Roma si è pulito solo il centro. Nelle periferie i cassonetti restano stracol… - GarauSilvana : #Rifiuti #Roma con #Gualtieri? Un fallimento....la spazzatura per strada invece di diminuire e' aumentata. -