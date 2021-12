Festa senza green pass in hotel a Cortina | 7 denunciati Due fuggono in auto

Advertising

CarloVerdelli : Grandi dibattiti sul nonno, sul Quirinale, sulle feste in arrivo. Intanto a fare festa è il Covid, che approfitta d… - commodas : @antonellatonon1 @giadasmars Ripetiamo insieme. Il vaccino non protegge al 100%. Quindi si rischia comunque, anche… - erereibrainrot : @wh0retouya Conosco gente che si è ammalata pur rispettando le regole senza andare a festini vari, quindi FIGURATI… - SpencerCM_ : stessa situazione di merda di quando amica del liceo, dopo 4 mesi di rotture di palle su colore e dettagli del vest… - mbbelluco : RT @fainfocultura: VIDEO - Torta di Capodanno Pandoro Mascarpone e Frutti di Bosco - Senza Cottura | Ricetta N°9 'Ciao a tutti come state?… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa senza

Così come quella di disporre d'ufficio quarantene di quattordici giornialcun tampone a ...di pronto soccorso " puntualizzano - e non 'prèsidi' di scuole con segreterie chiuse e giorni di...Calza della Befana 2022: consigli Sono gli oggetti simbolo delladell'Epifania, che si ... Si trovano anche vari accessori e personaggi per un divertimentofine per poter passare l'Epifania ...Per motivi precauzionali, i due appuntamenti per bambini «La bottega dei giocattoli» e «Il fantasma di Canterville», in programma rispettivamente giovedì 30 dicembre e giovedì 6 gennaio al Teatro Soci ...COSENZA – Troppa gente in strada, troppe persone affollate nel centro della città bruzia, tanto da rendere impossibile il mantenimento della distanza di sicurezza. A Cosenza situazioni critiche ci son ...