Covid, troppi contagi: il sindaco di Marigliano chiede l'esercito (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarigliano (Na) – troppi positivi in città ed il sindaco chiede l'esercito per evitare assembramenti in strada per il giorno di San Silvestro. Accade a Marigliano (Napoli), dove il sindaco Peppe Jossa, preoccupato per l'alto numero di contagiati Covid, 265 positivi per una percentuale dell'8,92% della popolazione, stamattina ha scritto al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, chiedendogli di inviare in città un contingente dell'esercito impegnato nell'operazione "strade sicure". L'intento, ha spiegato Jossa, è "scongiurare gli assembramenti che si sono verificati in occasione della vigilia di Natale e che potrebbero ripetersi per l'ultimo giorno dell'anno". "Ho chiesto anche ...

