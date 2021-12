Conte sbatte sul Southampthon, vince il West Ham (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora in campo nel pomeriggio la Premier League. Due dei tre match hanno riguardato tecnici italiani. Il Tottenham di Conte ha impattato sul Southampton: pareggio, uno a uno. In gol Harry Kane su rigore e Ward-Prowse. L’attaccante inglese aveva segnato anche nel secondo tempo, ma il gol è stato annullato dal VAR. Il Watford di Ranieri, invece, ha preso 4 gol dal West Ham dopo essere passato in vantaggio. Superando, momentaneamente, gli Spurs. Il Crystal Palace ha battuto il Norwich. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora in campo nel pomeriggio la Premier League. Due dei tre match hanno riguardato tecnici italiani. Il Tottenham diha impattato sul Southampton: pareggio, uno a uno. In gol Harry Kane su rigore e Ward-Prowse. L’attaccante inglese aveva segnato anche nel secondo tempo, ma il gol è stato annullato dal VAR. Il Watford di Ranieri, invece, ha preso 4 gol dalHam dopo essere passato in vantaggio. Superando, momentaneamente, gli Spurs. Il Crystal Palace ha battuto il Norwich. L'articolo ilNapolista.

