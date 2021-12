Choc a Torino | marocchino nudo col coltello aggredisce gli agenti

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/-2.mp4 Momenti di panico a, dove un giovane 25 di origine marocchina ha rubato un, s’è spogliatoin mezzo alla strada e ha minacciato di aggredire passanti e poliziotti. I fatti risalgono a Santo Stefano, il 26 dicembre, intorno alle 22 e sono stati catturati dai cellulari dei presenti e arrivati a noi tramite fonti di polizia. L’uomo ha sottratto l’arma bianca in un ristorante brasiliano in piazza Vittorio Veneto girando per tutto il centro città seminando il terrore per le vie del centro. Il titolare del locale si è prima messo all’inseguimento del malvivente e poi, al telefono con la centrale operativa, ne ha comunicato la posizione alle volanti. Glilo hanno rintracciato in piazza Maria Teresa. E qui ...