Barcellona, spunta il quarto caso di Covid nella squadra

Il Barcellona perde un altro elemento per il Covid: quarto caso tra i blaugrana negli ultimi giorni, Xavi perde i pezzi Non solo calciomercato in casa Barcellona, che dopo l'arrivo di Ferran Torres, trova un altro positivo al Covid. Si tratta del quarto caso tra i blaugrana dopo Jordi Alba, Lenglet e Dani Alves. Stiamo parlando di Alejandro Balde, esterno classe 2003. La stessa società ha comunicato la positività del giocatore spagnolo. Non lascia tregua il Covid in questo finale di 2021.

