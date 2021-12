And Just Like That sta rimediando all’approccio “stonato” di Sex and The City su razza e genere, volutamente (Di martedì 28 dicembre 2021) Sì, And Just Like That sta volutamente ampliando e modificando la sua natura per diventare uno spettacolo che, rispetto alla serie originale, si connette col suo tempo affrontando in maniera aperta, progressista e meno goffa (almeno nelle intenzioni) tematiche quasi ignorate in passato, come l’etnia, il genere e l’orientamento sessuale. And Just Like That si è data questo compito sin dal primo episodio, in cui è evidente che metta sul piatto questioni come l’approccio ai diritti umani e al tema razziale negli Stati Uniti, ma anche alle questioni di genere con l’introduzione di personaggi non binari e all’orientamento sessuale inteso come scoperta e non come carattere definito. Il personaggio di And Just ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Sì, Andstaampliando e modificando la sua natura per diventare uno spettacolo che, rispetto alla serie originale, si connette col suo tempo affrontando in maniera aperta, progressista e meno goffa (almeno nelle intenzioni) tematiche quasi ignorate in passato, come l’etnia, ile l’orientamento sessuale. Andsi è data questo compito sin dal primo episodio, in cui è evidente che metta sul piatto questioni come l’approccio ai diritti umani e al tema razziale negli Stati Uniti, ma anche alle questioni dicon l’introduzione di personaggi non binari e all’orientamento sessuale inteso come scoperta e non come carattere definito. Il personaggio di And...

UTOPlHWA : si può volere bene ad una persona più di così evidentemente se si tratta di seonghwa sì ! non c'è un limite it jus… - ilyuga : @uncooIasme sì ammetto che io fino all’episodio 40 ero ancora un po’ annoiata ma just wait and see - SalmanSalmanbh2 : @SomiaKhan_01 No fsbk and just twet - pipersayuso : gli americani non solo non sanno la storia contemporanea ma danno anche queste risposte “simpatiche” just say you d… - Glitteringwoman : Carrie & socie colpiscono ancora: secondo i dati diffusi da un noto retailer americano i primi episodi di… -