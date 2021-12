Alberto Matano quasi in lacrime a La vita in diretta | ecco perché

Advertising

_Alessio_88 : Alberto Matano che parla di Raffaella ad un anno della sua chiamata proprio a #lavitaindiretta ?? - lorenzorete1 : @Michele_Arnese Alberto Matano andrà in depressione. Niente dirette spargendo allarmismi e terrorismo mediatico. - infoitcultura : Alberto Matano, l’annuncio che nessuno si aspettava: “Lo facciamo davvero” - infoitcultura : Mara Venier e Alberto Matano, momento imbarazzante: “Mi vergogno…” - infoitcultura : Mara Venier su Alberto Matano: “Mi hai insultata…eri geloso” | Ecco la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

La rete è stata costretta a fare diversi cambiamenti all'interno della programmazione, proprio per riempire i vuoti lasciati da Monica Giandotti , Serena Bortone e. Ma perché le ...sfiora il pianto a La vita in diretta: 'Devo dirvi che mi emoziono' Nella puntata di oggi de La vita in diretta , martedì 28 dicembre,si è lasciato andare ad una ...Mercoledì 29 dicembre 2021 non andranno in onda UnoMattina, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta su Rai 1. La rete è stata costretta a fare diversi cambiamenti all’interno della programmazione, ...Alberto Matano non va in onda per lo sciopero dei giornalisti: salta la puntata de La vita in diretta di domani Giornata movimentata quella di domani, ...