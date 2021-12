Accusa: falsi documenti presentati al Comune di Corato, sequestro di beni per circa tre milioni di euro Ipotesi di truffa nel settodel fotovoltaico (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta, appartenenti alla Compagnia di Trani, unitamente a personale della Sezione Aerea Guardia di Finanza di Bari, hanno sottoposto a sequestro beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, in esecuzione di un sequestro preventivo per un ammontare complessivo di oltre € 3.000.000, nei confronti di una società e dell’annesso impianto fotovoltaico. L’attività rappresenta l’epilogo ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta, appartenenti alla Compagnia di Trani, unitamente a personale della Sezione Aerea Guardia di Finanza di Bari, hanno sottoposto amobili, immobili e disponibilità finanziarie, in esecuzione di unpreventivo per un ammontare complessivo di oltre € 3.000.000, nei confronti di una società e dell’annesso impianto. L’attività rappresenta l’epilogo ...

