WWE: Notizie dal backstage riguardo ai casi di positività al COVID-19 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle ultime ore abbiamo saputo della positività al COVID di Seth Rollins, ma a quanto pare l’infezione virale che sta bloccando il mondo aveva già creato un focolaio all’interno della federazione tra staff e atleti. Nonostante questo, l’approccio della federazione ai casi di positività sembra essere il classico “the show must go on”, dunque “lo spettacolo deve andare avanti”. A riportare questa notizia ci ha pensato il PW Insider ribadendo che al momento sono diverse le personalità impossibilitate a lavorare a causa dell’infezione. Cosa si prospetta per Day 1? Il prossimo PPV della WWE è alle porte: Day 1 si terrà proprio il 1 gennaio e a quanto pare, non ci sono buone Notizie in vista. Secondo @Wrestlingvotes e molte altre fonti, se il PPV dovesse tenersi stanotte, sarebbero molti i ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle ultime ore abbiamo saputo dellaaldi Seth Rollins, ma a quanto pare l’infezione virale che sta bloccando il mondo aveva già creato un focolaio all’interno della federazione tra staff e atleti. Nonostante questo, l’approccio della federazione aidisembra essere il classico “the show must go on”, dunque “lo spettacolo deve andare avanti”. A riportare questa notizia ci ha pensato il PW Insider ribadendo che al momento sono diverse le personalità impossibilitate a lavorare a causa dell’infezione. Cosa si prospetta per Day 1? Il prossimo PPV della WWE è alle porte: Day 1 si terrà proprio il 1 gennaio e a quanto pare, non ci sono buonein vista. Secondo @Wrestlingvotes e molte altre fonti, se il PPV dovesse tenersi stanotte, sarebbero molti i ...

