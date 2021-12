VinFast - Lohscheller lascia la guida dopo sei mesi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Michaelha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato della. Il manager tedesco, tra i protagonisti del risanamento della Opel sotto la proprietà della PSA, ha infatti deciso dire l'incarico a neanche seidalla nomina. Motivi personali. Le dimissioni dall'azienda vietnamita sono state attribuite a "motivazioni personali" che hanno spintoa scegliere di tornare in Europa e ad abbandonare la missione affidatagli dal conglomerato Vingroup: accelerare l'espansione geografica delle attività del costruttore, in particolare in Nord America e in Europa, e trasformare l'azienda in una "società globale di auto elettriche intelligenti". Le sue deleghe passeranno al vicepresidente Le Thi Thu Thuy.

