Vaccino | quarta dose in Italia | la prima conferma Ecco i tempi | clamorosa accelerazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Chi non si è mai mostrato ottimista sul futuro della pandemia, per certo, è Walter Ricciardi, il consulente di Roberto Speranza al ministero della Salute, detto "mister lockdown" per la quantità di volte in cui ha invocato la più estrema e restrittiva delle misure. E ora Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica di Milano, fa il punto sul Covid inin un'intervista concessa al Messaggero: "A gennaio l'impennata dei contagi sarà impetuosa, ma l'quest'anno ha lottato bene contro il virus. Però non si tornerà al lockdown, non per tutti almeno", premette, escludendo almeno in questo caso il ricorso a un lockdown indiscriminato. Ma il passaggio più importante dell'intervista, probabilmente, arriva quando Ricciardi viene interpellato sulladel. Israele e ...