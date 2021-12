Temple 2 su Sky Atlantic, tutti i 7 episodi in onda e in streaming su Now il 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 dicembre debutta Temple 2 su Sky e in streaming su Now: si tratta della seconda stagione del medical thriller targato Sky Original, con Mark Strong (Kingsman– Il Cerchio D’Oro) nei panni del dottor Milton. La trama si svolge nei sotterranei della metropolitana di Temple, a Londra, dove il protagonista gestisce una clinica medica illegale in cui assiste soggetti pericolosi o emarginati. Creata da Mark O’Rowe, Temple vede nel cast anche Carice Van Houten (Il Trono di Spade) e Daniel Mays (Code 404). Nei nuovi episodi Temple 2 su Sky Atlantic, in onda da lunedì 27 dicembre in prima serata, il chirurgo sarà pronto a rischiare tutto per stare al passo con le sue bugie dopo che il labirinto di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27debutta2 su Sky e insu Now: si tratta della secstagione del medical thriller targato Sky Original, con Mark Strong (Kingsman– Il Cerchio D’Oro) nei panni del dottor Milton. La trama si svolge nei sotterranei della metropolitana di, a Londra, dove il protagonista gestisce una clinica medica illegale in cui assiste soggetti pericolosi o emarginati. Creata da Mark O’Rowe,vede nel cast anche Carice Van Houten (Il Trono di Spade) e Daniel Mays (Code 404). Nei nuovi2 su Sky, inda lunedì 27in prima serata, il chirurgo sarà pronto a rischiare tutto per stare al passo con le sue bugie dopo che il labirinto di ...

Advertising

telesimo : Debutta questa sera su #SkyAtlantic – e in streaming su @NOWTV_It – la seconda stagione di #TEMPLE, il medical thri… - SMSNEWSOFFICIAL : TEMPLE – Su Sky e NOW la seconda stagione del medical thriller Sky Original con Mark Strong - statodelsud : Al via TEMPLE, il medical thriller Sky Original con Mark Strong - Pino__Merola : Al via TEMPLE, il medical thriller Sky Original con Mark Strong - SkyTG24 : Al via TEMPLE, il medical thriller Sky Original con Mark Strong -