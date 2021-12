Serie B 2021/2022, programma e orari diciannovesima e ventesima giornata (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il programma e gli orari della diciannovesima e della ventesima del campionato italiano di Serie B 2021/2022. I due turni in questione avrebbero dovuto disputarsi il 26 e il 29 dicembre ma, a causa della pandemia di Covid-19, sono stati riprogrammati per i weekend del 15 e del 22 gennaio. Ecco la programmazione completa, tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e Dazn. 19^ giornata ANDATA Venerdì 14 gennaio 2022 ore 20.30 TERNANA – ASCOLI Sabato 15 gennaio 2022 ore 14.00 – CITTADELLA – COSENZA ore 14.00 – CREMONESE – COMO ore 14.00 – PARMA – CROTONE ore 14.00 – REGGINA – BRESCIA ore 16.15 – PISA – FROSINONE Domenica 16 gennaio 2022 ore 16.15 – MONZA – ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ile glidellae delladel campionato italiano di. I due turni in questione avrebbero dovuto disputarsi il 26 e il 29 dicembre ma, a causa della pandemia di Covid-19, sono stati riti per i weekend del 15 e del 22 gennaio. Ecco lazione completa, tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e Dazn. 19^ANDATA Venerdì 14 gennaioore 20.30 TERNANA – ASCOLI Sabato 15 gennaioore 14.00 – CITTADELLA – COSENZA ore 14.00 – CREMONESE – COMO ore 14.00 – PARMA – CROTONE ore 14.00 – REGGINA – BRESCIA ore 16.15 – PISA – FROSINONE Domenica 16 gennaioore 16.15 – MONZA – ...

