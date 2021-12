Serafica “Tesserati in aumento, sogno Wakeboard alle Paralimpiadi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il 2021 è stato un anno pazzesco per lo sport in generale, sotto tutti i punti di vista. Come federazione abbiamo ben figurato in tutte le discipline in cui abbiamo partecipato, con successi a livello mondiale ed europeo”. Questo il bilancio di Luciano Serafica, presidente della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, al termine di un anno che ha visto l'esordio del surf ai Giochi Olimpici di Tokyo. “Per noi è stata la prima esperienza, davvero unica, in un'edizione particolare, senza pubblico e con tanti problemi – ha raccontato Serafica in un'intervista all'Italpress – Siamo riusciti a essere presenti con un atleta (Leonardo Fioravanti, ndr) e ora l'obiettivo per Parigi 2024 è fare il meglio possibile: avere anche una presenza femminile sarebbe fondamentale, stiamo lavorando e da gennaio ci saranno altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il 2021 è stato un anno pazzesco per lo sport in generale, sotto tutti i punti di vista. Come federazione abbiamo ben figurato in tutte le discipline in cui abbiamo partecipato, con successi a livello mondiale ed europeo”. Questo il bilancio di Luciano, presidente della Federazione Italiana Sci Nautico e, al termine di un anno che ha visto l'esordio del surf ai Giochi Olimpici di Tokyo. “Per noi è stata la prima esperienza, davvero unica, in un'edizione particolare, senza pubblico e con tanti problemi – ha raccontatoin un'intervista all'Italpress – Siamo riusciti a essere presenti con un atleta (Leonardo Fioravanti, ndr) e ora l'obiettivo per Parigi 2024 è fare il meglio possibile: avere anche una presenza femminile sarebbe fondamentale, stiamo lavorando e da gennaio ci saranno altre ...

