Salernitana | quinto caso Covid riscontrato nel gruppo squadra

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Piove sul bagnato per lache, oltre alle intricate vicende societarie, si trova costretta a fare i conti anche con la pandemia di-19. Nelle ultime ore, infatti, il club campano ha comunicato di averundi positività all’interno del: “L’Us1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro componente del, già in quarantena, è risultato positivo al-19”. Ai tre casi positivi riscontrati in prima battuta, se ne sono aggiunti altri due, uno lo scorso 23 dicembre e poi quello comunicato oggi. Ilsta osservando un periodo di quarantena e la ripresa degli allenamenti è prevista per la ...