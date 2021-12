Ritrovato il neonato scomparso a Kabul | dopo il suo salvataggio | se ne erano perse le tracce

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Per mesi ha fatto il giro del mondo la foto delafghano affidato ad un marine americano attraverso un filo spinato, a, nel corso della disperata evacuazione della città. Delperò se neleda lì in poi. Fino ad ora: è stato infattied ora è sano e salvo insieme alla sua famiglia, che per tutto il tempo lo ha cercato disperatamente. Cosa avvenne quel terribile giornol’ascesa al potere dei talebani, la città diè diventata un inferno. La fuga dal Paese era inevitabile. Così è stato anche per la famiglia di Sohail, il, ed i suoi genitori. In molti quel giorno, il 19 agosto, siammassati davanti ai cancelli di Abbey Gate in ...