641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

Ultime Notizie dalla rete : Reverse charge Reverse charge IVA: guida all'inversione contabile Come funziona il reverse charge IVA ? Una panoramica sulle regole alla base del meccanismo di inversione contabile introdotto in Italia per il contrasto all'evasione fiscale, in base alla normativa vigente Con il ...

L'Iva agevolata per le ristrutturazioni edilizie "inversione contabile", ossia con il procedimento del reverse charge che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o ...

Le ipotesi di applicazione del reverse charge Fiscoetasse Quando si applica il meccanismo di reverse charge nei rapporti tra consorziati e consorzio In tema di applicazione del meccanismo di reverse charge nei rapporti tra consorziati e consorzio, la società dovrà fatturare nei confronti ...

Come funziona il reverse charge IVA ? Una panoramica sulle regole alla base del meccanismo di inversione contabile introdotto in Italia per il contrasto all'evasione fiscale, in base alla normativa vigente Con il meccanismo di "inversione contabile", ossia con il procedimento del reverse charge che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione. In tema di applicazione del meccanismo di reverse charge nei rapporti tra consorziati e consorzio, la società dovrà fatturare nei confronti del consorzio applicando il meccanismo dell'inversione contabile.