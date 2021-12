Restrizioni, Renzi: “Se servono, siano solo per i no vax” (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – “Se ci sono delle Restrizioni, facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un video messaggio di 60 secondi su Twitter. “Sono contento che la politica italiana abbia smesso di chiacchierare del Presidente della Repubblica, non è un tema all’ordine del giorno. Quello che è all’ordine del giorno è come affrontare l’ondata dei nuovi contagi. Vado un po’ controcorrente: io la penso come Matteo Bassetti perché il virus è cambiato, il virus non è più aggressivo come prima, più contagioso ma meno aggressivo innanzitutto grazie ai vaccini. E allora cambiamo le regole, non teniamo le regole che andavano bene fino a un anno e mezzo fa: prima regola, se sei vaccinato non vai in quarantena in caso di contatto con un positivo; ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – “Se ci sono delle, facciamoleper i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo, in un video messaggio di 60 secondi su Twitter. “Sono contento che la politica italiana abbia smesso di chiacchierare del Presidente della Repubblica, non è un tema all’ordine del giorno. Quello che è all’ordine del giorno è come affrontare l’ondata dei nuovi contagi. Vado un po’ controcorrente: io la penso come Matteo Bassetti perché il virus è cambiato, il virus non è più aggressivo come prima, più contagioso ma meno aggressivo innanzitutto grazie ai vaccini. E allora cambiamo le regole, non teniamo le regole che andavano bene fino a un anno e mezzo fa: prima regola, se sei vaccinato non vai in quarantena in caso di contatto con un positivo; ...

Advertising

ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - rtl1025 : ??? 'Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i #novax, perchè non è giusto che i vaccinati paghino il conto… - rosarioT1970 : RT @ilriformista: “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un… - Lopinionista : Restrizioni, Renzi: 'Se servono, siano solo per i no vax' - serenel14278447 : Covid: Renzi, restrizioni siano solo per no vax -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni Renzi Renzi: 'Rivedere le quarantene, e restrizioni siano solo per i no - vax' 'Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax'. Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, in un breve video postato su Facebook,...

Covid: Renzi, restrizioni siano solo per no vax "Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax". Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, in un breve video postato su Facebook,...

Covid: Renzi, restrizioni siano solo per no vax - Ultima Ora Agenzia ANSA L'agenzia Fitch riporta su il livello di affidabilità della Sicilia L’agenzia di rating Fitch ha effettuato un rialzo (upgrade) del profilo di valutazione del rischio finanziario per la Sicilia a «BBB» con prospettive stabili, ciò anche per valutazioni correlate all’a ...

Renzi d’accordo col prof Bassetti: «Restrizioni solo per i no vax» Il leader di Iv, in un breve video postato su Facebook, chiede di cambiare le attuali regole di prevenzione del Covid ...

'Se ci sono dellefacciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax'. Lo afferma il leader di Iv, Matteo, in un breve video postato su Facebook,..."Se ci sono dellefacciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax". Lo afferma il leader di Iv, Matteo, in un breve video postato su Facebook,...L’agenzia di rating Fitch ha effettuato un rialzo (upgrade) del profilo di valutazione del rischio finanziario per la Sicilia a «BBB» con prospettive stabili, ciò anche per valutazioni correlate all’a ...Il leader di Iv, in un breve video postato su Facebook, chiede di cambiare le attuali regole di prevenzione del Covid ...