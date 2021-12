PSG | Mbappé netto su Donnarumma | “Per quanto riguarda il…”

Leggi su serieanews

L'attaccante del PSG Kylianha parlato a margine del Globe Soccer Awards dove è stato premiato come 'Giocatore dell'anno'. Kylianè stato premiato come 'Giocatore dell'anno' ai Globe Soccer Awards. Occasione anche per parlare a margine della premiazione del suo futuro al PSG e del rapporto con i tanti campioni della rosa parigina.