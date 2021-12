Pandemia: i lavoratori poveri aumentano (11%), guadagnano meno di 11.000 euro l’anno e faticano a andare avanti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche molte persone che pur hanno un'occupazione e un posto di lavoro non riescono ad arrivare agevolmente a fine mese. conseguenze della Pandemia e dell'azione degli ultimi governi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche molte persone che pur hanno un'occupazione e un posto di lavoro non riescono ad arrivare agevolmente a fine mese. conseguenze dellae dell'azione degli ultimi governi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pandemia: i lavoratori poveri aumentano (11%), guadagnano meno di 11.000 euro l’anno e faticano a andare avanti - dsaerdsear : Con la pandemia stanno riscrivendo la Costituzione, & al contempo surrettiziamente si formano egemonie economiche s… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @ivocamic: #MD #CATERPILLAR #WHIRPOOL Migliaia di lavoratori a spasso E non finisce qui Senza lavoro non c’è salute Altro che pandemia… - anto_galli4 : RT @ivocamic: #MD #CATERPILLAR #WHIRPOOL Migliaia di lavoratori a spasso E non finisce qui Senza lavoro non c’è salute Altro che pandemia… - marcell16895275 : RT @ivocamic: #MD #CATERPILLAR #WHIRPOOL Migliaia di lavoratori a spasso E non finisce qui Senza lavoro non c’è salute Altro che pandemia… -