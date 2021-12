Nove regioni sono oltre la soglia per ricoveri e intensive. Figliuolo: "Dal 10 gennaio booster a 4 mesi" (Di lunedì 27 dicembre 2021) La variante Omicron, l'aumento esponenziale dei contagi delle ultime settimane, con tassi d'incidenza sui tamponi effettuati che hanno superato il 10 per cento nella giornata di ieri, mostra i suoi effetti anche negli ospedali: le terapie intensive, su scala nazionale, risultano occupate al 12 per cento, oltre la prima soglia d'allerta fissata al 10 per cento, mentre i ricoveri in area non critica hanno ormai raggiunto il limite del 15 per cento. È quanto riferisce il monitora secondo il monitoraggio di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali l'Italia. Dal 10 gennaio via alle dosi booster dopo 4 mesi Tendenze, dati e numeri, che hanno imposto una prima stretta attraverso il Decreto festività, con nuove restrizioni e l'accorciamento ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 dicembre 2021) La variante Omicron, l'aumento esponenziale dei contagi delle ultime settimane, con tassi d'incidenza sui tamponi effettuati che hanno superato il 10 per cento nella giornata di ieri, mostra i suoi effetti anche negli ospedali: le terapie, su scala nazionale, risultano occupate al 12 per cento,la primad'allerta fissata al 10 per cento, mentre iin area non critica hanno ormai raggiunto il limite del 15 per cento. È quanto riferisce il monitora secondo il monitoraggio di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali l'Italia. Dal 10via alle dosidopo 4Tendenze, dati e numeri, che hanno imposto una prima stretta attraverso il Decreto festività, con nuove restrizioni e l'accorciamento ...

