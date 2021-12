“Ma che sta dicendo”. GF Vip, bufera su Katia Ricciarelli per quelle cose dette nella notte. La regia censura (Di lunedì 27 dicembre 2021) Katia Ricciarelli non smette di far parlare di sé. Al GF Vip 6 continua infatti ad essere grande protagonista. Nel giorno della vigilia di Natale aveva attaccato pesantemente alcune concorrenti tra cui Lulù Selassié. Tutto era successo mentre stavano provando i canti di Natale. “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò (riferendosi probabilmente alle nomination, ndr). Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta”. A far scattare Katia Ricciarelli il fatto che Lulù Hailé Selassié stesse usando l’asciugacapelli mentre i vipponi provavano i canti di Natale. Il rumore ha particolarmente indispettito Katia che è esplosa. Una lite poi rientrata. Niente in confronto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)non smette di far parlare di sé. Al GF Vip 6 continua infatti ad essere grande protagonista. Nel giorno della vigilia di Natale aveva attaccato pesantemente alcune concorrenti tra cui Lulù Selassié. Tutto era successo mentre stavano provando i canti di Natale. “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò (riferendosi probabilmente alle nomination, ndr). Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta”. A far scattareil fatto che Lulù Hailé Selassié stesse usando l’asciugacapelli mentre i vipponi provavano i canti di Natale. Il rumore ha particolarmente indispettitoche è esplosa. Una lite poi rientrata. Niente in confronto ...

Advertising

Giorgiolaporta : Arriva il #tampone rapido che si fa con la saliva e dà il risultato in pochissimi minuti, senza essere invasivo. Mi… - davidefaraone : E anche la terza dose è andata. Un grandissimo grazie al personale sanitario che non ha smesso di vaccinare nemmeno… - marcoconterio : ?????? Il primo maxi colpo di gennaio lo sta per piazzare il #FCBayern. TNT Sport anticipa che i bavaresi stanno per p… - parkmery_ : RT @lovuadam: Yoongi dove sei?? Che fai? Stai bene? Mangi? L’istinto materno che ho sta uscendo fatti sentire - annadelbello1 : RT @mario_calvi67: Poi dicono che la dittatura è in Cina. Conte veniva riempito di insulti, falsità, attacchi senza senso e soprattutto sen… -