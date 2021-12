Lotta promozione, un dato fa ben sperare la Strega (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa migliore tra le neopromosse, seconda squadra per media punti tra chi ha giocato in B solo la metà dell’anno solare. Il Benevento chiuderà con questi numeri il 2021, grazie a una media di 1,82 a partita, dato che se confermato in tutto l’arco del campionato potrebbe premiare la Strega. Da quando la B è a 20 squadre (stagione 2019/20) il riscontro statistico è bastato per raggiungere l’obiettivo promozione e tagliare il traguardo della serie A. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato oggi il resoconto del 2021 sui club iscritti all’attuale campionato cadetto. Chi militava in A lo scorso anno ha fatto registrare numeri miseri tra l’autunno e l’inverno: il Parma vanta una media di 1,27 a partita, il Crotone addirittura 0,61, ben distanti dai risultati della squadra di Fabio Caserta. Soltanto l’Empoli, nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa migliore tra le neopromosse, seconda squadra per media punti tra chi ha giocato in B solo la metà dell’anno solare. Il Benevento chiuderà con questi numeri il 2021, grazie a una media di 1,82 a partita,che se confermato in tutto l’arco del campionato potrebbe premiare la. Da quando la B è a 20 squadre (stagione 2019/20) il riscontro statistico è bastato per raggiungere l’obiettivoe tagliare il traguardo della serie A. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato oggi il resoconto del 2021 sui club iscritti all’attuale campionato cadetto. Chi militava in A lo scorso anno ha fatto registrare numeri miseri tra l’autunno e l’inverno: il Parma vanta una media di 1,27 a partita, il Crotone addirittura 0,61, ben distanti dai risultati della squadra di Fabio Caserta. Soltanto l’Empoli, nel ...

Advertising

anteprima24 : ** Lotta promozione, un dato fa ben sperare la Strega ** - lollocascini : Storie di sorprese, conferme e rinascite. La #SerieB è un campionato sempre più interessante e la lotta per la… - NotiziarioC : Serie D, lotta promozione in C: ecco la situazione nei nove gironi - CalcioWebPuglia : Serie D, lotta promozione in C: ecco la situazione nei nove gironi - MinisteroEstri : RT @ItalyMFA: #Kuwait | Min @luigidimaio ha incontrato il contingente ???? presso base aerea Al Salem???'Attraverso la vostra dedizione e prof… -