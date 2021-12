L'Atalanta ha chiuso il girone d’andata del torneo in corso con 38 punti, è record (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Atalanta ha chiuso il girone d’andata del torneo in corso con 38 punti: i nerazzurri non avevano mai ottenuto così tanti punti dopo 19 giornate (due, in più dei 36 conquistati dopo le 19 giornate della Serie A 2020/21). L’Atalanta non pareggiava una gara per 0-0 in Serie A da agosto 2021 (0-0 v Bologna al Gewiss Stadium). L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime due gare giocate in Serie A: la Dea non collezionava due partite consecutive senza vincere da ottobre scorso (1N, 1P). Il Genoa è la squadra che ha pareggiato piú volte 0-0 in questa Serie A (tre). Ottavo pareggio in questo campionato per il Genoa, nessuna squadra ne ha collezionati di piú. Il Genoa ha concluso il girone ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’haildelincon 38: i nerazzurri non avevano mai ottenuto così tantidopo 19 giornate (due, in più dei 36 conquistati dopo le 19 giornate della Serie A 2020/21). L’non pareggiava una gara per 0-0 in Serie A da agosto 2021 (0-0 v Bologna al Gewiss Stadium). L’non ha vinto nessuna delle ultime due gare giocate in Serie A: la Dea non collezionava due partite consecutive senza vincere da ottobre s(1N, 1P). Il Genoa è la squadra che ha pareggiato piú volte 0-0 in questa Serie A (tre). Ottavo pareggio in questo campionato per il Genoa, nessuna squadra ne ha collezionati di piú. Il Genoa ha concluso il...

