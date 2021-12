Inter | Zhang spiazza i tifosi sul debito | lungo comunicato a sorpresa

Advertising

cmdotcom : #Inter, #Zhang scrive ai dipendenti di #Suning: 'Il debito del gruppo si è stabilizzato' - FBiasin : Steven #Zhang si è collegato oggi dalla Cina per rivolgere gli auguri di Natale a tutta la famiglia #Inter. Present… - FBiasin : Nel giorno del compleanno di Steven #Zhang molti chiedono “come valuti il lavoro della proprietà #Inter?”. Pochi d… - serieAnews_com : #Zhang rassicura #Suning. Buone notizie anche per l'#Inter - EuropaCalcio : #Inter, #Moratti: “#Zhang? Hanno sempre fatto di tutto per il rispetto del club” #europacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang

Per l'buone notizie sul fronte societario. In una lettera indirizzata ai dipendenti in occasione "31° anniversario di Suning", il numero uno dell'impero economicoJindong ha scritto che "...... firmata proprio dal patronJindong, Suning ha comunicato notizie positive per la ripresa economica del gruppo. Ciò potrebbe quindi avere un effetto positivo sull': 'Con il sostegno e l'...In attesa della ripresa degli allenamenti, parla dall'Olanda Denzel Dumfries. Il laterale racconta del suo arrivo all'Inter e punta il dito contro chi non ha creduto in lui: "Sono sincero, quando ho f ...Attraverso una lettera destinata ai propri dipendenti Suning ha comunicato notizie positive per la ripresa economica del gruppo. Ciò potrebbe quindi avere un effetto positivo sull'Inter.