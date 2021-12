Gli Usa non hanno ancora un centro contro le interferenze maligne (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre la Russia stava lavorando per influenzare le elezioni e seminare discordia tra gli americani, il Congresso ha diretto la creazione di un centro di intelligence per fermare le interferenze degli avversari stranieri. Ma due anni dopo, quel centro non è ancora prossimo all’apertura. L’Associated Press ha informazioni su una crepa statunitense che ricade sulle spalle del presidente Joe Biden. Il Foreign Malign Influence Center dovrebbe servire per colmare il buco di preparazione dimostrato dagli Stati Uniti quando è mancata una strategia coesa per combattere le operazioni di influenza straniera — nel caso le infowar russe — con uno scarso coordinamento tra le agenzie di sicurezza nazionale. Gli avversari che hanno cercato di interferire nelle ultime due elezioni presidenziali continuano a bombardare ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre la Russia stava lavorando per influenzare le elezioni e seminare discordia tra gli americani, il Congresso ha diretto la creazione di undi intelligence per fermare ledegli avversari stranieri. Ma due anni dopo, quelnon èprossimo all’apertura. L’Associated Press ha informazioni su una crepa statunitense che ricade sulle spalle del presidente Joe Biden. Il Foreign Malign Influence Center dovrebbe servire per colmare il buco di preparazione dimostrato dagli Stati Uniti quando è mancata una strategia coesa per combattere le operazioni di influenza straniera — nel caso le infowar russe — con uno scarso coordinamento tra le agenzie di sicurezza nazionale. Gli avversari checercato di interferire nelle ultime due elezioni presidenziali continuano a bombardare ...

