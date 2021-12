GF Vip 6: Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si abbandonano a baci appassionati (Di lunedì 27 dicembre 2021) La love story tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan continua a far parlare, soprattutto ora che i due si sono avvicinati tanto da baciarsi davanti a tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip 6. I baci, lunghi e appassionati sono scattati durante la festa di compleanno di Jessica Selassié, sulle note della disco-dance Anni ’80. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Miriana Trevisan frena con Biagio D'Anelli A quanto pare a nulla sono serviti i tentativi da parte di entrambi i concorrenti di prendere le distanze l’uno dall’altra, e il loro feeling alla fine ha avuto la meglio. Nonostante l’opinionista in un primo momento avesse provato ad allontanarsi dalla ... Leggi su diredonna (Di lunedì 27 dicembre 2021) La love story tracontinua a far parlare, soprattutto ora che i due si sono avvicinati tanto daarsi davanti a tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip 6. I, lunghi esono scattati durante la festa di compleanno di Jessica Selassié, sulle note della disco-dance Anni ’80. Vi raccomandiamo... GF Vip 6:frena conD'Anelli A quanto pare a nulla sono serviti i tentativi da parte di entrambi i concorrenti di prendere le distanze l’uno dall’altra, e il loro feeling alla fine ha avuto la meglio. Nonostante l’opinionista in un primo momento avesse provato ad allontanarsi dalla ...

