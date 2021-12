Freddie Mercury continua a pensare ai suoi amici a Natale: ecco come (Di lunedì 27 dicembre 2021) La generosità di Freddie Mercury è conosciuta da tutti, anche dal pubblico che non è propriamente fan del grande cantante, e la cosa figura in molte sue biografie e nelle autobiografie di chi gli stava vicino. Freddie Mercury era molto avvezzo a fare regali ai suoi più grandi e stimati amici, come raccontato nell’autobiografia di Jim Hutton, il suo ultimo compagno. E la cosa è confermata anche da altri artisti, come ad esempio il grande amico di sempre Elton John. Leggi anche -> Le ultime parole ai fans: il messaggio “segreto” di Freddie Mercury nel suo ultimo videoclip Questo lato di Freddie Mercury emerse in prossimità della sua morte (avvenuta il 24 novembre ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 dicembre 2021) La generosità diè conosciuta da tutti, anche dal pubblico che non è propriamente fan del grande cantante, e la cosa figura in molte sue biografie e nelle autobiografie di chi gli stava vicino.era molto avvezzo a fare regali aipiù grandi e stimatiraccontato nell’autobiografia di Jim Hutton, il suo ultimo compagno. E la cosa è confermata anche da altri artisti,ad esempio il grande amico di sempre Elton John. Leggi anche -> Le ultime parole ai fans: il messaggio “segreto” dinel suo ultimo videoclip Questo lato diemerse in prossimità della sua morte (avvenuta il 24 novembre ...

