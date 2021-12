Foggia | scoppia un petardo | fa danni Scheggia colpisce alla caviglia un ufficiale dei carabinieri Indaga la polizia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Unè stato fatto esplodere in serata a. In via Cugini l’esplosione ha danneggiato una cabina telefonica. Unaha colpito ad unaundei, prontamente medicato.la. L'articoloun, faundei la proviene da Noi Notizie..

Un petardo è stato fatto esplodere in serata a. In via Cugini l'esplosione ha danneggiato una cabina telefonica. Una scheggia ha colpito ad una caviglia un ufficiale dei carabinieri, prontamente medicato. Indaga la polizia.Fiamme nella notte:anche una bombola di gas Cinque baracche del ghetto di Borgo Mezzanone , in provincia di, dove vivono circa 2.000 braccianti soprattutto nordafricani, sono state ...Franco Metta ha sollevato dei dubbi sui lavori di cui ha dato incarico l'amministrazione di Francesco Bonito, c'è anche il cognato del sindaco ...Fortunatamente questa volta non si registrano né morti né feriti. Un rogo ha distrutto cinque baracche nel ghetto di Foggia, a Borgo Mezzanone a distanza di pochi giorni dalla ...