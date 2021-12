Figliuolo: «Stiamo riflettendo sulle quarantene» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Durata quarantena – «La riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto Superiore di Sanità». È quanto ha dichiarato a proposito dell’elevato numero di persone in quarantena il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, durante la sua visita in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 dicembre 2021) Durata quarantena – «La riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto Superiore di Sanità». È quanto ha dichiarato a proposito dell’elevato numero di persone in quarantena il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo, durante la sua visita in L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Figliuolo: «Stiamo riflettendo sulle quarantene»: Durata quarantena – «La riflessione sul nume… - CalcioFinanza : #Figliuolo: «Stiamo riflettendo sulle quarantene» - discoradioIT : Covid, potrebbero cambiare le regole della quarantena. Figliuolo: 'Stiamo valutando'. Il Generale in visita a… - MraCnz : @fattoquotidiano @SempreLibero2 Ma sto Figliuolo non ha un vestito normale? Mica stiamo in guerra!!!! - infoitinterno : Quarantena Covid, Figliuolo: 'Stiamo riflettendo, scienziati al lavoro' -