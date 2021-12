“Dà molto fastidio…” | Donnarumma-Navas | la ‘sentenza’ dell’allenatore

Leggi su serieanews

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Le parole di Walter Zenga, ex portiere della Nazionale italiana, su Gigioe il presente dell’ex Milan nel PSG di Pochettino. Nonostante sia stato eletto miglior portiere al mondo per l’anno 2021, in occasione della premiazione del Pallone d’Oro, vinto da Leo Messi, l’attualità di Gigionon è tutta in discesa. Il trasferimento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.