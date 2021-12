Che scontro tra Nathaly Caldonazzo e la Marini. Valeria in lacrime (Di lunedì 27 dicembre 2021) Che lite questa mattina tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. Gira voce, sui social, che entrambe le donne siano state chiamate nella casa del Grande Fratello VIP 6 per animare un po’ la situazione, ma che in realtà abbiano un contratto a “tempo determinato” e che a breve, non le vedremo più…Non possiamo sapere se sia vero o meno ma questa mattina, hanno regalato uno show che non si vedeva da tempo…Stando a quello che abbiamo capito, rivedendo i video di quei momenti sui social, tra le due ci sarebbe stata una discussione iniziale che ha poi portato alla rabbia di entrambe. La Marini, stava parlando con Katia e Manila di quello che era successo, mentre la Nazzaro le diceva che la Caldonazzo era nera perchè non aveva chiuso occhio e non avendo dormito, si era alzata quindi malissimo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021) Che lite questa mattina tra. Gira voce, sui social, che entrambe le donne siano state chiamate nella casa del Grande Fratello VIP 6 per animare un po’ la situazione, ma che in realtà abbiano un contratto a “tempo determinato” e che a breve, non le vedremo più…Non possiamo sapere se sia vero o meno ma questa mattina, hanno regalato uno show che non si vedeva da tempo…Stando a quello che abbiamo capito, rivedendo i video di quei momenti sui social, tra le due ci sarebbe stata una discussione iniziale che ha poi portato alla rabbia di entrambe. La, stava parlando con Katia e Manila di quello che era successo, mentre la Nazzaro le diceva che laera nera perchè non aveva chiuso occhio e non avendo dormito, si era alzata quindi malissimo. ...

